Dag na eindzege in Baskenland verkent Roglic de twee tijdritten van de komende Tour

Wielrennen Fabio Jakobsen gaat zondag weer koersen: “Ik ben nerveus en een beetje bang, maar zo blij om weer profrenner te zijn”

9 april Het nieuws hing al een hele tijd in de lucht en werd officieel bevestigd door Deceuninck-Quick Step in een persbericht: Fabio Jakobsen zal vanaf zondag in de Ronde van Turkije zijn wederoptreden in het wielerpeloton vieren. “Ik heb met veel ploegmaats nu een nog sterkere band door alles wat gebeurd is.”