Daar is de eerste Belgische winnares! Kopecky rondt geweldige solo af in de Omloop

“Ook zonder brulaap en bowlingbal wordt het een strijd op leven en dood”: het Om­loop-peloton over de aanloop naar de Molenberg

De prijzen worden pas in Ninove verdeeld, maar de Omloop wordt al 42 kilometer vroeger in een plooi gelegd: tijdens het opdraaien van de Molenberg. Een rondvraag in het peloton naar de truken van de foor in die zone blijkt een verslag uit oorlogsgebied. “Ik heb al een paar keer ‘dikke zot’ naar Vanmarcke gebruld.” Waarom is die Molenberg zo belangrijk? En hoe zit dat met ‘bowlingbal’ en ‘brulaap’?