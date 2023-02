Daar is de eerste Belgische winnares! Kopecky rondt geweldige solo af in de Omloop: “Ik kon goed indelen tot de finish”

Wielrennen Docuserie ‘All In: Team Jum­bo-Vis­ma’ doet het succesjaar 2022 van Van Aert, Vingegaard en co. intens herbeleven: “Dit vraagt gewoon om een vervolg”

In Move Amsterdam, aan de poorten van het Olympisch stadion, ging gisteravond ‘All In: Team Jumbo-Visma’ in première, de docuserie over het succesjaar 2022 van de ploeg van onder meer Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Vanaf 1 maart zes woensdagen op rij te zien op Prime Video, de streamingdienst van het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon.