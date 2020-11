Daan, de man die met pen en papier de Gouden Giro-eindwinst pakte: “Als voorbereiding dag verlof genomen”

Hij geloofde van bij de start al in Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart. Daan Dhondt uit Kruisem had zelfs Arnaud Démare en Filippo Ganna niet nodig om de hoofdvogel van € 5.000 af te schieten in de Gouden Spelen . “Een constante klassementsrenner is belangrijker dan iemand die alleen 4 ritten wint.”

5.000 euro winnen en het niet als eerste te weten komen, het overkwam Daan Dhondt (30) uit Kruisem. “De avond van de laatste tijdrit werden de punten maar niet geüpdatet, dus bleef het enorm spannend. De volgende ochtend moest ik werken en kon ik niet kijken, maar toen kwam het verlossende telefoontje van mijn vader.” Daan kaapt een smak geld weg en heeft alvast wilde plannen om zijn prijs goed te besteden. “Zonder de gekende maatregelen had ik het natuurlijk goed gevierd met vrienden. We willen post-corona wel op reis naar de Verenigde Staten, dus het geld zal sowieso nog goed van pas komen.”

Toevallig is de eindzege van Daan Dhondt in de Gouden Giro allerminst. Hij is een geoefend deelnemer aan de Gouden Spelen en heeft daardoor intussen een uitgebreide fietsencollectie opgebouwd. Daans recentste triomf was er nog in de zomer, toen hij speeldagwinnaar werd van Milaan-Sanremo - uitgerekend ook een koers op Italiaanse bodem. Maar zijn belangrijkste troef is ongetwijfeld zijn gedetailleerde voorbereiding. “Ik bereid me nog traditioneel voor met pen en papier”, vertelt Daan. “Ik noteer alle renners en hun waardes, teken rittenprofielen uit, lees interviews met renners, check wielersites en sociale media, enzovoort. Op basis daarvan stel ik dan mijn ploegen samen. Het is een tijdrovende bezigheid, daarom heb ik voor de start van de Giro zelfs een dag verlof genomen (lacht).”

Volledig scherm De gedetailleerde Gouden Giro-voorbereidingen van winnaar Daan Dhondt. © rv

Bilbao met doodsteek

Die vrije dag bleek een goede investering, want dankzij de eindwinst in de Gouden Giro is Daan nu € 5.000 rijker. Nochtans zag het er na de eerste ritten niet zo goed uit. “Dit team was na 10 etappes het slechtste van al mijn ploegen. Wanneer ik dan toch het verschil gemaakt heb? Toen Diego Ulissi zijn tweede rit won, had ik hem als kopman aangeduid en had ik ook heel wat andere spelers die goed scoorden. Sindsdien ben ik in de top-100 beland en is het eigenlijk alleen maar beter gegaan. De laatste 5 dagen stond ik zelfs op kop en heb ik die leidersplaats vooral dankzij etappe 18 kunnen behouden. Toen had ik, op ritwinnaar Jai Hindley na, iedereen van de top-12 in mijn ploeg.”

Daan Dhondt kon rekenen op een uitgebalanceerde ploeg van klassementsrenners, maar dankt zijn overwinning toch vooral aan 2 renners. “De keuze voor Tao Geoghegan Hart bleek de juiste. Hij was vrij goedkoop en niet veel teams zullen hem voor de start gekozen hebben (amper 6 procent, red.) . Ik zag een outsider voor het podium in Hart, maar wel in de schaduw van zijn kopman Geraint Thomas. Dankzij diens opgave is Hart boven zichzelf kunnen uitstijgen.” Pello Bilbao was dan weer de man die Daans eerste achtervolger de doodsteek gaf. “In één van de laatste ritten werd Bilbao derde. Door de puntenverschillen met de tweede in de stand uit te rekenen, ontdekte ik dat die ploeg Bilbao niét had en kon het - zonder ongelukken - bijna niet meer foutlopen voor mij.”

Briljante keuzes, maar toch schuilt er nog een mysterie over Daans succesvolle formatie. Hoe kon hij de Gouden Giro winnen zonder Arnaud Démare én Filippo Ganna, samen goed voor 8 (!) ritzeges en de puntentrui? “Het is op voorhand een keuze geweest om geen rassprinters te selecteren en dat bleek een goede zet. De constante van mijn klassementsrenners heeft de doorslag gegeven. Dat is belangrijker dan iemand die 4 ritten wint en voor de rest nergens te bespeuren is. Al had ik wel het geluk dat alle grote puntenpakkers samen in een ploeg stonden (lacht).”

‘DaanBijtGiro 5’, het team waarmee Daan Dhondt de Gouden Giro won:

Volledig scherm Het winnende team van Daan Dhondt in de Gouden Giro. © HLN

