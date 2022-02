Daags na demonstratie alweer op de fiets, al kwam Wout van Aert wel enkele hindernissen tegen tijdens trainingstochtje

Wielrennen Van 1.300 naar 20.000 euro voor winnares Ronde: “We willen voortrek­kers­rol blijven spelen”

De Ronde van Vlaanderen is vanaf nu de best betaalde eendagwedstrijd ter wereld bij de vrouwen. Organisator Flanders Classics trekt de prijzenpot op naar 50.000 euro. Dat zorgt voor weer een beetje meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. CEO Thomas Van Den Spiegel legt de (r)evolutie in het vrouwenwielrennen uit, welke de pijnpunten zijn en hoe hij de toekomst ziet. Ex-renster Jolien D’hoore is blij met het “toch indrukwekkend bedrag”.

21 februari