“Crossertjestraining”: Van Aert deelt subtiel prikje uit aan Lefevere na loodzware training op Tenerife

WIELRENNEN Eén pixel maakt een wereld van verschil en doet Tim Merlier nu al ambities bijstellen: “Aantal zeges maakt niet meer uit, zolang het maar grote zijn”

“Merlier zal bij Quick-Step niet veel sprints verliezen.” Een uitspraak van Sven Vanthourenhout op 1 januari. Er schuilt een nostradamus in de bondscoach. Twee massasprints ver, twee keer prijs voor de Belgische kampioen. “De ambitie was tien zeges. Ik zit nu al aan één overwinning in de cross en twee zeges op de weg. Ik zal mijn doelstelling moeten bijstellen”, aldus Merlier, die nog een dankwoord had voor de ploeg en één iemand in het bijzonder.