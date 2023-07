CRITERIUMS. Van der Poel wint in Aalst voor Philipsen en Ciccone

Vermeersch: "Dit is mijn enige natourcriterium"

"Die begon al vrij pittig in het Baskenland met direct wat lastige etappes. Het ging er onmiddellijk zeer heftig aan toe. Sommigen stellen dat dit de zwaarste Tour in vele jaren was. Voor mij was het de tweede editie, ik kan dus moeilijk vergelijken met wat tien jaar geleden gebeurde. Maar ik heb wel wat afgezien. De eerste rustdag volgde pas na negen dagen", stelde Vermeersch.

"Ik heb me alvast geamuseerd in de Tour. Ik blik best tevreden terug. De sfeer was heel goed en we hebben ons aan elkaar opgetrokken. De laatste week was super en afsluiten met een leuk gevoel is altijd goed. Dit is mijn enige na-Tourcriterium. Ik wil na Aalst wel wat rusten. Deze Tour heeft er fiks ingehakt", besloot Vermeersch.