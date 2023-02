Cort zet de sprinters een hak en schiet weer raak in de Algarve, Meeus derde

KIJK. “Blij je blij te zien”: Oumi verrast Remco Evenepoel op romantisch valentijns­week­end in Parijs

En of de liefde hoogtij viert ten huize Remco Evenepoel. Al valt dat laatste met een flinke korrel zout te nemen: na de Argentijnse Ronde van San Juan troonde Oumi haar man per trein mee naar Parijs voor een verrassingsweekend. Net in de stad van de liefde vierde het vorig jaar getrouwde koppel Valentijn, omdat daar vandaag geen tijd voor is wegens intensieve training.