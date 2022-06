Coronaplaag in Ronde van Zwitserland: voltallig Jumbo-Visma naar huis, ook Adam Yates en drie renners van DSM testen positief

“Voorlopig heeft de situatie geen gevolgen voor de Tour de France-shortlist, al moeten we afwachten wat er de komende dagen gaat gebeuren”, meldt de ploeg. “In het belang van de gezondheid van de renners en staf en ter bescherming van het peloton en de wedstrijd acht de medische en sportieve directie van de Nederlandse formatie terugtrekking uit de Zwitserse wedstrijd de verstandigste beslissing. De beslissing is genomen in overleg met de directie van de Ronde van Zwitserland.”

“Voor de veiligheid van hun staf en renners en ook voor alle deelnemers en de organisatie hebben we afgesproken dat Jumbo-Visma de wedstrijd verlaat”, aldus Senn, die alle teams daarvan op de hoogte heeft gesteld. “We willen voorkomen dat meer besmettingen ontstaan. Alle maatregelen zijn hier in Zwitserland drie maanden geleden opgeheven, maar corona is er nog steeds. We hebben wekelijks zo’n 15.000 positieve gevallen. We proberen het zo veilig mogelijk te houden, maar 100 procent garantie is er niet. We hopen op een beetje geluk en we doen er verder alles aan.”