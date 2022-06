Coronaplaag houdt aan in Zwitserland: Alpecin-Fenix en Bahrain-Victorious verlaten race, net als leider Vlasov en Vervaeke

Van Ranst: “Volledige ploeg naar huis laten gaan bij één positief geval hoeft eigenlijk niet”

Viroloog Marc Van Ranst licht zijn licht schijnen over de situatie in de Ronde van Zwitserland. “Paniek is niet nodig: de organisatie van de Ronde van Zwitserland kan zijn wedstrijd gewoon laten verder gaan”, vindt Van Ranst. “Renners die nu besmet worden, zijn geïnfecteerd met de BA.4 en BA.5-variant van Omikron waarvan nu een golfje in opmars is. In Portugal bijvoorbeeld, is die piek al bijna achter de rug. In België verwachten we die nog. Er zullen dus nog gevallen opduiken, maar de klinische ernst van de huidige variant is vrij laag, de symptomen zijn miniem. Bovendien zijn de meeste renners gevaccineerd of hebben ze al eens Covid doorgemaakt.”