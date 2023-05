Concurrentie voor Victor Campenaerts: Wout van Aert laat z’n snor groeien

Vocsnor krijgt concurrentie, want Wout van Aert gaat Victor Campenaerts achterna. Op beelden op z’n sociale media is te zien hoe onze landgenoot dezer dagen zijn snor laat groeien.

KIJK. Wout van Aert neemt even pauze, maar vanaf zaterdag volgt u de Giro bij ons op VTM en HLN

De riem eraf na het voorjaar, maar zijn tweewieler is nooit ver weg. Wout van Aert ging de voorbije weken op fietsreis naar de Champagnestreek, sloeg aan het gravelen én reed gisteren van Knokke weer naar huis naar Herentals.

Ondertussen gooide hij ook een reclamepost voor zijn sponsor Heylen Vastgoed online. Van Aert is sinds vorig jaar mede-aandeelhouder van het bedrijf, maar veel opvallender: onze landgenoot poseerde met een prille snor. Vraag is of het lichaamshaar er straks ook nog staat wanneer hij weer in koers treedt.

Van Aert start volgende maand op 11 juni in de Ronde van Zwitserland, daarna is er het BK op de weg en - eventueel - in het tijdrijden. Aansluitend volgt in juli de Tour, waarna Van Aert zijn hoogvorm nog wil rekken tot aan het WK wielrennen in Glasgow op 6 augustus.

Met zijn snor gaat Van Aert ploegmaten Dylan van Baarle en Primoz Roglic na die vorig jaar uitpakten met een onvervalste moustache. Ook Victor Campenaerts is een notoir snor-adept. In het verleden was vooral José Serpa in het peloton bekend om zijn gitzwarte snor.

Volledig scherm Wout van Aert laat zijn snor staan. © Instagram Wout van Aert