Combinatie Giro-Tour is reële optie voor Mathieu van der Poel: “Ik ruik een kans op de roze trui”

WielrennenDe kans is zeer reëel dat Mathieu van der Poel dit jaar Giro en Tour combineert. In de openingsfase van de Ronde van Italië ziet hij mogelijkheden om de roze trui te veroveren. Van der Poel wil daarna ook ‘tot het gaatje’ gaan, zegt hij. “Het is de bedoeling om beide rittenkoersen uit te rijden.”

“Het is nog niet 100% zeker, maar de Ronde van Italië rijden is een optie.” Dat zei Mathieu van der Poel zopas aan de start van de eerste rit van de Settimana Coppi-Bartali in Riccione. “De combinatie Giro-Tour is zeker bespreekbaar. Omdat vooral de openingsweek bijzonder aantrekkelijk oogt en ik misschien wel kans heb om de roze trui te veroveren. Dat laatste is eigenlijk de voornaamste reden.”

Van der Poel wil daarbij ‘all the way’ gaan en zich niet beperken tot een bepaald aantal koersdagen, zoals hij dat deed in de Ronde van Frankrijk 2021. “Neen, neen, dan rijd ik uit. Dat wilde ik vorig jaar al en dat heb ik nu ook duidelijk aangegeven binnen de ploeg, dat ik niet opnieuw ga afstappen na tien dagen. Ik had er toen geen lekker gevoel bij. Als ik beide rittenkoersen combineer, is het met de intentie om zowel de Giro als de Tour uit te rijden.”

De Giro start op vrijdag 6 mei met een rit in lijn in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Daags nadien wordt er 9,2 kilometer tegen de klok gereden. Na de eerste rustdag, op 9 mei , staat wel al de etappe met aankomst op de Etna geprogrammeerd.

Vijf pittige dagen

Van der Poel voelt zich overigens “vrij oké”, na Milaan-Sanremo. “Het is ook niet de meest lastige klassieker. Uiteindelijk zijn alleen de capi en vooral de Cipressa en Poggio lastig. Maar voor de rest is het één van de makkelijkere.” In de Settimana Coppi-Bartali wacht het nummer drie van de Primavera vijf pittige dagen. Of hij vandaag al een kans op ritwinst heeft? “Dat zal moeten blijken. Die laatste klim is echt wel lastig, drie kilometer rond de 10% gemiddeld. Dat is toch al redelijk serieus. Er rijden hier een paar ‘lichtgewichten’ rond. Maar ik hoop dat de benen goed zijn en dat ik toch wel kan aanhaken.”

