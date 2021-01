Collega’s getuigen over problemen waarmee renners worstelen: “Niet zwak, maar net moedig wat Dumoulin doet”

De situatie waarin Marcel Kittel (32) twee jaar geleden zat, is wellicht het best te vergelijken met die van Dumoulin vandaag. “Ik weet uit ervaring hoe het voelt en hoe moeilijk het is als je twijfelt over wat je aan het doen bent”, zegt de Duitse sprinter op de sociale media. Kittel zette in 2019 abrupt een punt achter zijn loopbaan: de fun was weg, het afzien viel hem steeds zwaarder.