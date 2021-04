Colbrelli schiet na tweede plaats van gisteren nu wel raak in Romandië

Luik-Bastenaken-Luik Alaphilip­pe (2de) niet ontevreden: “Hier op het podium eindigen na de winnaar van de Tour, da’s nog zo slecht niet”

25 april Julien Alaphillipe werd tweede in Luik-Bastenaken-Luik, en de wereldkampioen liet voor de camera’s van Sporza blijken daar best tevreden mee te zijn. “De selectie op de Roche aux Faucons was fors, die mocht er zijn. Er was een goeie samenwerking tussen ons vijven (Alaphilippe reed er weg met Woods, Pogacar, Gaudu en Valverde, red.), maar Tadej pakte het heel slim aan. Of ik mijn sprint heb afgestemd op Valverde? Niet bepaald. Ik had geen zin in een solo, en ik vertrouwde op mijn sprint. Maar er was dus een goede Pogacar die vanuit mijn rug kwam en won.”