Coach Marc Lamberts werkt met Wout van Aert toe naar stressloze veldritwinter: “Hij moet zich vooral amuseren”

“Hier had ik op voorhand willen voor tekenen. Voor minder zelfs. Gelukkig heb ik dat niet gedaan, want dan had hij niet zoveel gewonnen.” Marc Lamberts, performance coach bij Jumbo-Visma en personal coach van Wout van Aert, maakt een grapje. Kenmerkend voor de sfeer waarin de renner zijn entourage heeft ondergedompeld na een fantastisch seizoen. Tevredenheid en trots halen de bovenhand. Maar ook opluchting. “Neem wat hem vorig jaar overkwam en het dal waaruit hij is gekropen mee in rekening en het wordt er alleen maar prachtiger op. Na die horrorcrash in de Tour mag dit een wonder heten”, vindt Lamberts. “Ik hoor het Tom Boonen nog zeggen. ‘Topniveau: ja. Maar dat laatste procentje, na 240 kilometer: zal dat nog wel lukken?’ Wel… ja dus. ’t Is méér dan gelukt.”

De tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen kon de pret voor Lamberts niet bederven. Omdat ook de winnaar, Mathieu van der Poel, net als Wout grenzeloos veel respect en bewondering bij hem afdwingt. “Ik heb Mathieu, niet alleen in het veld maar ook op de weg, altijd net dat procentje beter gevonden dan Wout. Als ik Wout een absoluut toptalent noemde, dan was Mathieu een fenomeen, zoals er maar één om de vijftig jaar wordt geboren. Maar nu is de kloof dicht. En heeft Wout gewoon voet gezet naast Mathieu.” Is hij hem in resultaten zelfs niet voorbij? “Dat vind ik niet, neen. Niet vergeten hoe Mathieu vorig jaar de Gold Race won. En wat hij dit jaar klaarspeelde op de slotdag van de BinckBank Tour. Om dan daags nadien ook nog eens de finale te rijden van LBL. Het zijn twee wonderknapen — drie eigenlijk, met Alaphilippe erbij. Van gelijk niveau. Waarbij het verschil tussen winst en verlies bijzonder klein is. You win some, you lose some.” We moeten het bredere plaatje bekijken, zegt Lamberts. “Vorig jaar werd Wout er in de slotfase van de Ronde van Vlaanderen nog afgereden door Mathieu. Nu hield hij gelijke tred. Met een spannende finale tot gevolg. Mooier dan dit krijgen we ze niet. Vaker, mag wél.”

Volledig scherm Marc Lamberts. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

Straks misschien al, in de schoot van hun tweede liefde? Je zou kunnen verwachten dat déze Van Aert, opnieuw op volle kracht na een geslaagde revalidatie en een sterke wegcampagne, naadloos terug aansluit bij de (wereld)top in het veldrijden en ook dáár Van der Poel het leven zuur maakt. Lamberts schuift de hypothese nog even voor zich uit. “De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat Wout toch iets meer is geëvolueerd van pure crosser naar wegrenner. Wat niet betekent dat hij zijn winter zal verwaarlozen. Maar of hij nog hetzelfde niveau haalt als vier, vijf jaar geleden, toen hij 15 à 20 wedstrijden won? Tegen jongens als Aerts, Iserbyt, Sweeck en co die van het veldrijden hun ‘core business’ maken? Laat staan tegen Mathieu? Afwachten.”

Lamberts vraagt geduld. En denkt ook nu in stappen. “Top tien, zie ik hem redelijk snel rijden. Van daaruit proberen we toe te groeien naar het podium. Om dan in januari in de kampioenschappen hopelijk te kunnen meespelen voor de zege. We gaan die tijd écht wel nodig hebben.” Feit is dat Lamberts met een fysiek andere Van Aert aan de slag kan dan twaalf maanden geleden. “Toen kon hij amper op en af zijn fiets springen. Ik herinner me hoe ik mijn hart vasthield op de loopstroken, tijdens die eerste cross in Loenhout. Ook dát staat inmiddels weer op punt. Zodat we binnenkort, in het kader van zijn specifieke crosstraining, ook al eens een loopsessie kunnen houden.”

Eerst veertien dagen onthaasten nu. “De ‘goesting’ aanwakkeren”, aldus Lamberts. “Even vreesde ik dat hij het bij een week zou houden. Omdat hij ontzettend graag crost. Maar die veertien dagen zijn broodnodig. Hij moet er nu écht wel eens deftig tussenuit. Om dan weer helemaal terug op te bouwen. Je mag het in die zin niet vergelijken met de relatieve rustperiode tussen het WK en Gent-Wevelgem. Toen bleef hij twee weken uit competitie, maar trainde hij ondertussen door.” Van Aerts eerste cross is voorzien voor 28 november, in Kortrijk. Zijn programma blijft beperkt. Grote doelen, op BK en WK na, zijn er niet. “Hij probeert er overal uit te halen wat er in zit. Maar de ‘fun’ primeert. Hij moet zich vooral amuseren. En een goed gevoel kweken met het oog op het volgende klassieke voorjaar op de weg.”

Volledig scherm © Photo News