Circus-Wanty Gobert haalt Louis Meintjes, die twee keer in top tien stond van Tour de France

De 28-jarige Meintjes komt over van NTT Pro Cycling. Circus-Wanty Gobert wil de Zuid-Afrikaan het komende jaar in de bergachtige rittenkoersen en grote rondes uitspelen. Daarin liet hij zich in het verleden reeds opmerken. In de Ronde van Frankrijk eindigde hij twee keer op de achtste plaats (2016 en 2017) en in de Ronde van Spanje werd hij tiende (2015) en twaalfde (2017).

"Komend seizoen wil ik op een grote ronde focussen en daar uitblinken", reageert Meintjes. "Daarnaast wil ik op mijn best zijn in een kortere rittenkoers om een goed algemeen klassement uit de brand te slepen. Ik denk aan de Volta Catalunya of het Critérium du Dauphiné, maar het is nog even afwachten hoe de definitieve kalender er in 2021 uit zal zien, en vooral in welke wedstrijden het parcours het meest op mijn maat zal zijn."

Performance Manager Aike Visbeek hoopt dat de Zuid-Afrikaan het team het nodige succes zal bezorgen. "Met Louis Meintjes willen we onze ploeg voor de WorldTour-koersen bergop versterken. Hij heeft de afgelopen jaren met onder andere top 10-plaatsen in de Ronde van Frankrijk zijn capaciteiten al bewezen, en we hopen dat hij de draad weer kan oppikken om zijn carrière de komende jaren bij ons weer in stijgende lijn verder te zetten. We zullen voor hem een programma op maat maken, dat vooral op de zwaardere WorldTour-rittenkoersen zoals het Critérium du Dauphiné, de Ronde van Romandië of de Ronde van Frankrijk gericht zal zijn."

