Circuit de Wallonie meer dan een uur geneutraliseerd na aanrijding tussen drie motoren

Vroege vluchter Magnus Cort snelt naar winst, Thomas blijft leider na incident­rij­ke en kletsnatte overgangse­tap­pe

Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) is de volgende renner die een rit in elke grote ronde wint. De Deen was de snelste van een vroege vlucht na een kletsnatte etappe richting Viareggio. De sprintersploegen misrekenden zich en zagen hun kansen in rook opgaan. Roze trui Geraint Thomas bolde zonder problemen over de streep.