Circuit de Wallonie meer dan een uur geneutraliseerd na aanrijding tussen drie motoren, Jordi Meeus snelste van het pak

Patrick Lefevere drukt de specula­ties de kop in: “Neen, Evenepoel zal de Tour niet rijden”

De speculaties kunnen de prullenmand in. Patrick Lefevere (68) heeft bij RTBF een duidelijk antwoord gegeven over een mogelijke deelname van Remco Evenepoel (23) aan de Ronde van Frankrijk. “Neen, Remco zal de Tour niet rijden. Het plan blijft om die koers in 2024 te ontdekken, of misschien keert hij wel terug naar de Giro.”