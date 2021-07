Cian Uijtdebroeks wint BK tijdrijden bij de U19: “Na verlies in Tour du Valromey geweldig om hier zo te kunnen vlammen”

Tour de france Belgen in Tour over Bahrain: van “niet goed voor het wielrennen” tot “er werd vooral mee gelachen”

15 juli Bommetje vanochtend in de Ronde van Frankrijk, toen bekend geraakte dat Bahrain Victorious gisteren de politie over de vloer kreeg in het teamhotel. Hoe wordt daar in het peloton op gereageerd? Onze man ter plekke Stijn Vlaeminck legde z'n oor te luister bij enkele Belgen in de Tour.