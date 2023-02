Cian Uijtdebroeks valt in Franse eendagskoers in ravijn, schade al bij al beperkt

Podcast WUYTS & VLAEMINCK. Eindigt carrière van Greg Van Avermaet dit jaar al? “Ik wil liefst afscheid nemen met een heel mooi resultaat”

Dit jaar loopt het contract van Greg Van Avermaet af bij wielerploeg AG2R. Maar of dat het einde van zijn professionele carrière betekent, laat de 37-jarige olympische kampioen nog even in het midden in de wielerpodcast ‘Wuyts & Vlaeminck’. “Ik weet nog niet echt waar ik naartoe wil”, klinkt het. “Ik wil op een mooie manier afscheid nemen en liefst met een mooi resultaat”. Luister hierboven naar de volledige aflevering van ‘Wuyts & Vlaeminck’, de scherpste podcast van de koers.