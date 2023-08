Cian Uijtdebroeks klimt met de besten, maar kwam ook ten val: “Anders nog stukje verder geraakt”

Cian Uijtdebroeks (20) klom weer met de besten mee in de Vuelta . Wat had dat geweest mocht hij niét gevallen zijn - waar hij toch even van moest bekomen? “Zonder die valpartij was ik vandaag nog een stukje verder geraakt”, aldus Uijtdebroeks.

Cian Uijtdebroeks blijft op hoog niveau presteren. Na zijn achtste plaats op de eerste aankomst bergop, moest hij donderdag alleen Roglic, Vingegaard, Ayuso en Almeida enkele seconden voor zich dulden. De 20-jarige debutant uit Hannuit klom 18" sneller dan Remco Evenepoel en 28" sneller dan zijn ploegmaat Aleksandr Vlasov.

Na mijn val voelde ik mij niet geweldig. Op de laatste klim gaf ik nog alles wat ik had, maar ik denk dat ik zonder die crash nog een stukje verder was geraakt. Cian Uijtdebroeks

Knap. Zeker omdat Uijtdebroeks betrokken was bij een val. “Ik belandde op mijn heup”, aldus onze jonge landgenoot. Ik voelde me daarna niet geweldig en moest ook verder met een reservefiets. De val gebeurde op het slechtst denkbare moment - wanneer iedereen op de vlucht aan het jagen was. Ik kwam samen met Jonas (Koch, red.) wel terug, maar de groep was in stukken en brokken. Dus we sprongen van groep naar groep. Dat kostte energie. Ik probeerde de rest van de dag energie te sparen en voelde me ook mondjesmaat beter worden. Op de laatste klim gaf ik nog alles wat ik had. Ik denk dat ik zonder val nog een stukje verder was geraakt. Maar het belangrijkste is dat we nog steeds kunnen vechten in de bergetappes. Ik ben klaar om het op te nemen.”

Volledig scherm Cian Uijtdebroeks © Photo News

Wijzigt de hiërarchie bij Bora-hansgrohe nu? “Cian en Aleksandr staan nog steeds op gelijke hoogte. Cian is een supertalent, maar we willen hem geen druk opleggen en blijven het dag per dag bekijken. Hij voelt zich enorm goed en we hebben ambitie met hem, maar het belangrijkste is dat hij gezond Madrid kan bereiken en veel kan leren. Ik merk dat hij deze week al flinke stappen heeft gezet in het gebruiken en vertrouwen van de ploegmaten”, aldus ploegleider Jean-Pierre Heynderickx.

Volledig scherm Cian Uijtdebroeks. © Photo News

Cras klimt naar vijfde plaats in de stand

Steff Cras schoof mee in de omvangrijke vroege vlucht van de dag. De 27-jarige klimmer van Total Energies uit Geel eindigde negende in de rit. “Ik zag eerst een kans op ritwinst, maar aan de voet van de slotklim voelde ik al dat ik mijn beste pijlen had verschoten en kon in enkel nog mijn eigen tempo rijden.”

In de stand klimt Cras wel naar de vijfde plaats. “Ik heb in een grote ronde nog niet voor een klassement gereden, maar de ploeg geeft mij nu wel een kans. Ik krijg de helft van de ploegmaats in steun, al wil ik liever eerst nog een paar keer meedoen voor ritwinst en dan zien we wel waar het schip strandt in de slotweek. Door het uitvallen in de Tour kende ik een alternatieve voorbereiding zonder competitie. Naast revanche-gevoelens stond ik met veel vraagtekens aan de start, maar voorlopig voel ik mij nog fris. Dit doet alvast deugd.”

Volledig scherm Steff Cras. © Photo News