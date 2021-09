Cian Uijtdebroeks betrapt inbreker en loopt daarbij spierscheurtje op: “Geen ideale voorbereiding”

Stel je voor. Je komt thuis van het EK, kruipt in bed, hoort plots gestommel op het afdak onder het openstaande raam van je slaapkamer, gaat kijken en… staat plots oog in oog met een inbreker. Het overkwam junior Cian Uijtdebroeks vorige week. “Mijn ouders waren nog met de auto onderweg vanuit Italië, ik was alleen en had het alarm niet geactiveerd. Ik dacht: ‘geen probleem, hier in Wallonië (Hannuit, red.) zitten geen inbrekers. Wel, dus. In een eerste reflex sloot ik het raam, omdat de man langs die weg wilde binnenkomen. (lacht) ‘Je had ook de voordeur kunnen nemen’, zei ik hem. ‘Gewoon even aankloppen’. Neen, grapje. Ik spurtte de trap af, legde het alarm aan en repte me weer naar boven. Daarbij moet ik een verkeerde beweging hebben gemaakt en een spierscheurtje achter de knieholte hebben opgelopen. Toen ik de volgende dag wilde fietsen, lukte het niet meer. Even vreesde ik voor mijn WK. Ik bleef een paar dagen aan de kant en bouwde dan rustig weer op. Pas zaterdag heb ik voor het eerst opnieuw deftig kunnen trainen. Dat is wel goed verlopen. Afwachten nu hoe mijn lichaam gaat reageren dinsdag, op het WK tijdrijden. Die laatste prikkel was cruciaal. Maar ideaal is mijn voorbereiding dus niet verlopen. (lacht) Volgende keer verwijs ik die inbreker door naar Alec. Die heeft een waardevollere EK-medaille liggen (goud, red.) dan ik (zilver, red.).”