Christophe Laporte legt lucratieve aanbiedingen naast zich neer en blijft drie jaar langer bij Jumbo-Visma

Laporte maakt sinds 2022 deel uit van de Nederlandse wielerformatie en werd onmiddellijk een belangrijke schakel in het team van Wout van Aert. Met ook dit seizoen succes in het voorjaar. De 30-jarige Fransman won Gent-Wevelgem en Dwars voor Vlaanderen.

Onze spookrijder heeft het vandaag over de stevige interesse in Laporte. “Hij is de meest gewilde renner op de markt. Hij zal kunnen doorvragen. Vraag is wat hij belangrijkst vindt: bij Jumbo-Visma blijven waar hij zeker is dat hij zijn beste niveau haalt, of het beste contract uit zijn leven tekenen.”