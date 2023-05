Christophe Laporte blijft nu ook officieel drie jaar langer bij Jumbo-Visma: “Er was veel concurrentie van andere ploegen”

Jumbo-Visma is even tevreden met het verlengde verblijf van Laporte. “Vorig jaar is Christophe bij de ploeg gekomen als versterking voor de kern in de klassiekers”, licht sportief directeur Merijn Zeeman toe. “Zijn komst is een schot in de roos gebleken en hij is in anderhalf jaar echt doorgegroeid naar de status van kopman. Daarnaast heeft hij een hele belangrijke ondersteunende rol voor Wout van Aert in de klassiekers en voor de klassementsrenners in de grote rondes. We zijn er bovendien van overtuigd dat hij nog groeimarge heeft.”