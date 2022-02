Chris Froome komt terug op het ongeval van ex-ploegmaat Bernal: “Tijdritfietsen zijn niet gemaakt om te gebruiken op de openbare weg”

Egan Bernal brak op 24 januari elf ribben, een dijbeen, een knieschijf, twee borstwervels, een halswervel, een middenhandsbeentje en een duim toen hij op een stilstaande bus was ingereden. De Colombiaan van INEOS Grenadiers zei ook dat hij een tand verloor bij het ongeval en twee geperforeerde longen had. De winnaar van de laatste Ronde van Italië kan ondertussen wel opnieuw stappen. Bernal reed tegen die bus met een tijdritfiets. Zijn ex-ploegmaat Chris Froome komt in een vlog op zijn YouTube-kanaal terug op het ongeval. Hij vindt dat tijdritfietsen verboden moeten worden op de openbare weg. Niet onlogisch dat de 36-jarige Brit dit zegt, want in 2019 kwam hij zelf zwaar ten val met zijn tijdritfiets. Hij knalde tijdens de verkenning van de Dauphiné-tijdrit tegen een muurtje. Froome brak zijn dijbeen, zijn elleboog en enkele ribben. Hij kwam nooit meer terug op zijn oude niveau en rijdt nu vooral anoniem rond.

“Ik houd van tijdrijden”, aldus Froome. “Het is kunst. Een van de magische elementen in een grote ronde is het evenwicht tussen de rasklimmers en de renners die ook tegen de klok kunnen fietsen. Maar tijdritfietsen zijn niet gemaakt om te gebruiken op de openbare weg zoals we dat moeten doen om klaar te zijn voor een tijdrit. Als er een tijdrit van een uur in de Tour voor de deur staat, dan moet je dat simuleren. Maar wie kent trainingswegen waar je dat een uur kunt doen zonder andere weggebruikers, verkeersborden of verkeerslichten? Zoiets bestaat niet in de echte wereld.”

“Zou het niet meer uniform zijn om tijdritten af te werken met een wegfiets? Het zou dan zeker meer een “level playing field” worden, een evenwichtig speelveld. Dan gaat het meer over de kwaliteiten van een renner, minder over aerodynamica en de windtunnel. Het is een beetje ironisch dat de UCI regels oplegt voor de veiligheid, zoals de posities die we mogen aannemen op een fiets. Maar mijn voorstel, dat vrij gemakkelijk toe te passen is, zou een grotere impact hebben op de veiligheid van de renners.”

Volledig scherm Chris Froome. © Photo News

