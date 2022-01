Chris Froome komt door knieklachten voorlopig niet in actie

Lucinda Brand overmand door emoties na nieuwe zege in Baal: “Het is supermooi om te winnen, maar dit is niet belangrijk”

De Nederlandse Lucinda Brand heeft in Baal op nieuwjaarsdag de Grote Prijs Sven Nys op haar naam geschreven. Toen interviewer Christophe Vandegoor haar na de wedstrijd vroeg wat deze zege voor haar betekende, werd Brand plots overmand door emoties. “Dit is een hele moeilijke tijd. Het is supermooi om te winnen, maar helaas is dit niet belangrijk.” Ze zit in met haar collega Amy Pieters, die in een kunstmatige coma wordt gehouden na een zware val op training.

