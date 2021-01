Chris Froome gelooft nog in vijfde Tourzege: “Leeftijd is geen issue”

WielrennenChris Froome is nog altijd niet helemaal de oude, maar hij werkt hard aan zijn comeback. Dat bleek maandag op een persmoment van zijn team Israel Start-Up Nation. "Ik revalideer drie à vier keer per week in het revalidatiecentrum om alle zwakke punten weg te werken", vertelde de 35-jarige Brit. "Ik hoop om opnieuw 100 procent de oude te worden.”

Froome is niet op trainingskamp in Girona, maar verblijft in Californië om aan zijn herstel te werken na de horrorblessure die hij opliep in de Dauphiné van 2019. "Ik was er graag bij geweest in Spanje", zei hij. "Maar hier revalideer ik heel goed en heb ik een goede omgeving om hard te werken. Ik doe stevige sessies in het revalidatiecentrum, drie à vier keer per week."

Froome raakte niet fit genoeg voor de Tour, hij was er wel bij in de Vuelta. "En ik was tevreden met waar ik toen stond, maar ik voelde ook wel dat ik nog niet de oude was. Ik had tijdens de wedstrijd ook last aan de knie door wat 'hardware' die nog steeds in mijn lichaam zat. Het zorgde voor irritatie. Die bouten zijn eruit gehaald na de Vuelta, dus dat scheelt al een pak. Verder hadden nog enkele spieren, zoals de quadriceps, aandacht nodig en daar werk ik hard aan. Ik heb het gevoel dat ik intussen al weer veel dichter sta bij mijn comeback."

Maar kan hij ooit nog de Tour winnen? "Nou, in de eerste plaats is het mijn grote doel om opnieuw 100 procent te worden. Alles hangt daarvan af. Ik was vorig jaar al dicht bij het niveau dat ik wilde bereiken, nu moet ik nog een stap zetten. Vorig jaar was een leerproces. Ik kan nu nog verder aan mijn herstel werken, want dat was nodig." Froome denkt niet dat hij te oud is om de Tour een vijfde keer te winnen. "Leeftijd is iets dat in je hoofd zit. Ik kwam pas laat in het wielrennen, ik ben nog jong in wielerjaren. Als je ziet hoe alles de voorbije jaren is geëvolueerd: voeding, training,... dan is de leeftijd minder een issue. Kijk naar Valverde (de 40-jarige Spaanse wielrenner Alejandro Valverde, red.), hij koerst ook nog altijd op topniveau. Ik wil nog wel een tijdje verder doen. Het gemakkelijkst was om te stoppen na mijn val, maar ik wou zo niet uit het wielrennen stappen, na een crash. Zodra ik wist dat ik volledig kon herstellen, ben ik er voluit voor gegaan, ik blijf hard werken. Met vier Tourzeges op zak ben ik enorm gemotiveerd om er een vijfde bij te doen.”

Volledig scherm Chris Froome met het truitje van zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation. © RV