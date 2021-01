Chris Froome gelooft nog in vijfde Tourzege: “Ik voel me nog jong, kijk naar Valverde”

Zijn nieuwe ploegmaats zijn nu allemaal in Girona in Spanje, waar Israel Start-Up Nation (ISN) trainingskamp houdt. Dat is dus zonder Chris Froome, die nog volop aan de revalidatie werkt van een horrorcrash in juni 2019 in het Critérium du Dauphiné.

Dat doet hij in Santa Monica aan de Stille Oceaan, in het Red Bull High Performance Center waar hij drie tot vier keer in de week te vinden is. Froome leerde er dat er nog een weg af te leggen is voor hij opnieuw de renner wordt die hij was voor zijn val, nu anderhalf jaar geleden. “Ik dacht vorig jaar dat ik opnieuw heel dicht bij mijn oude vorm was geraakt. Nu weet ik dat dat niet zo was.”

Hoe lang hij in Californië blijft en wanneer hij zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg zal rijden, dat wilde Froome gisteren, tijdens een Zoomcall met de pers en de rest van de ploeg, niet zeggen.

Froome ruilde afgelopen najaar het Team Ineos, waar hij elf jaar was, voor WorldTour-promovendus Israel Start-Up Nation. Het ambitieuze team van de Canadees-Israëlische eigenaar Sylvan Adams. Froome verdient er meer dan hij ooit verdiende. En hij wil er zijn carrière als wielrenner beëindigen. Maar Israel Start-Up Nation is niet de sterkste ploeg om de Tour mee te winnen.

Volledig scherm Chris Froome. © i

Hoop voor kleinere teams

Froome weet dat, maar ziet niet meteen het probleem. “Je hebt een aantal heel sterke ploegen in de Tour. En toch heeft Pogacar de Tour gewonnen. Hij had niet de sterkste ploeg. Het geeft hoop aan kleinere teams, dat het kan. Dat het aankomt op hoe sterk de kopman is.”

Is Froome dan nog sterk genoeg om de Tour te winnen? Hij is tenslotte al 35. En het rijk is aan de jonge renners: Pogacar, Hirschi, Evenepoel.

“Leeftijd zit in je hoofd”, zegt Froome. “Ik ben later in de sport gekomen, ik voel me nog jong. Als je ziet wat er allemaal is veranderd, wat er mogelijk is met voeding en hoe de sport is geëvolueerd, dan is het mogelijk om nog heel lang door te gaan. Ik hoef maar te kijken naar Alejandro Valverde om te zien dat het kan.”

Volledig scherm Chris Froome met het truitje van zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation. © RV