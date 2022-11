Chauffeur keerde nog één keer om en pleegde vluchtmisdrijf: nieuwe details over aanrijding die Davide Rebellin (51) het leven kostte

KIJK. Dit was de carrière van Davide Rebellin

Rebellin kwam rond het middaguur om het leven in Montebello Vincento. Aan een kruispunt van de regionale weg werd hij aangereden door een rode vrachtwagen met trailer. Volgens de Italiaanse sportkrant ‘La Gazzetta dello Sport’ ging het om een dodehoekongeval. De vrachtwagen draaide naar rechts - mogelijk om halt te houden aan hotel-restaurant “La Padana” -, Rebellin ging op zijn gravelbike rechtdoor. Met alle gevolgen van dien.

De ex-renner werd enkele meters mee de zijstraat in gesleept. Zijn fiets werd herleid tot schroot, de oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik had geen schijn van kans en was door de impact op slag dood. Van bloed was volgens Italiaanse media geen sprake op de plaats van het ongeval, Rebellin overleed wellicht aan inwendige bloedingen. Ondertussen is de politie nog volop bezig met de precieze omstandigheden van het ongeluk te onderzoeken. De vrachtwagenchauffeur is nog altijd zoek.

De man moet net na het ongeval beseft hebben wat er was gebeurd. De vrachtwagen maakte rechtsomkeer op de parking van “La Padana” en vertrok. ‘La Gazzetta dello Sport’ sluit niet uit dat de man in paniek was. Elf camera’s registreerden het vluchtmisdrijf. De kentekenplaat, het merk van het voertuig en andere specificaties zijn bekend bij de Italiaanse politie. De zoektocht naar de man - wellicht van Duitse origine - is nog bezig.

Enkele minuten na het ongeval kwamen de hulpdiensten en zijn broer Carlo ter plaatse, maar voor Rebellin kwam alle hulp te laat. Rebellin laat een Frans vrouw na, het koppel had geen kinderen. Een begrafenisdatum is nog niet bekend, wellicht omdat er nog een autopsie op het lichaam volgt.

De fiets van Rebellin na het ongeluk:

Volledig scherm © ZUMA Press

Zijn ploeg Work Service Vitalcare Vega reageerde via sociale media op het overlijden. “Liefste Davide, blijf trappen, met dezelfde glimlach, hetzelfde enthousiasme en dezelfde passie als altijd”, klinkt het in een boodschap op Facebook. “Dit is niet hoe we ons de toekomst samen hadden voorgesteld en het is niet eerlijk om ons zo plotseling over te moeten geven aan jouw tragische afwezigheid.”

“Op dit moment blijft alleen veel pijn over om afscheid te moeten nemen van een kampioen en een referentie voor ons allen. Aan je familie, je geliefden, je vrienden en alle fans die, net als wij, op dit moment om je huilen, willen we alleen maar zeggen dat we aan je denken op je fiets, op zoek naar nieuwe wegen, nieuwe beklimmingen en nieuwe uitdagingen daarboven in de lucht.”

Rebellin hing aan het einde van dit seizoen zijn fiets aan de haak na een carrière van dertig seizoenen in het profpeloton. In 2004 zorgde hij voor zijn opvallendste prestatie door de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in één seizoen te winnen. Enkel Philippe Gilbert deed het hem in 2011 na. In 2008 pakte hij zilver in de olympische wegrit van Peking, maar na zijn zege in Waalse Pijl van 2009 raakte bekend dat Rebellin na de Spelen positief had getest op CERA, een vorm van EPO.

Rebellin werd voor dat vergrijp twee jaar geschorst. Daarna reed hij bij een resem kleinere teams. Afgelopen weekend deed hij nog mee aan het BEKING-criterium in Monaco, dat gewonnen werd door Philippe Gilbert. Rebellin is niet de eerste Italiaanse renner die omkomt na een verkeersongeluk. In 2017 overleed Michele Scarponi op 37-jarige leeftijd na een aanrijding door een bestelwagen in woonplaats Filottrano.

Volledig scherm Rebellin voor de start van zijn laatste officiële koers, de Veneto Classic op 16 oktober. © Photo News

Steekkaart Davide Rebellin • Geboren op 9 augustus 1971 in San Bonifacio • Overleden op 30 november 2022 in Montebello Vincento • Prof sinds 1 januari 1993, gestopt op 16 oktober 2022 • Belangrijkste zeges: Luik-Bastenaken-Luik (2004), Waalse Pijl (2004, 2007, 2009), Amstel Gold Race (2004), Tirreno-Adriatico (2001), Parijs-Nice (2008), zevende etappe Ronde van Italië (1996), Clasica San Sebastian (1997)

Volledig scherm Rebellin won in 2004 Luik-Bastenaken-Luik. © AP

Volledig scherm Rebellin op het podium van de olympische wegrit, naast Samuel Sanchez (goud) en Fabian Cancellara (brons). © Photo News

Volledig scherm In 2009 won Rebellin nog de Waalse Pijl. © Photo News