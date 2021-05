Chaos in slottijdrit: kwade Italiaan klopt op ploegwagen, Cavagna “vergeet” bocht en tuimelt tegen vangrail

Wat gebeurde daar allemaal omstreeks half vier in de straten van Milaan? Eerst was Rémi Cavagna op weg om Filippo Ganna van de virtuele troon te stoten. De Fransman leek onder de chrono van de wereldkampioen te kunnen duiken, maar mispakte zich volledig in een bocht op 500 meter van de streep. “Ik nam alle risico’s en vergat die laatste bocht. Ik ging veel te snel en ging rechtdoor de hekken in. Ik klom zo snel mogelijk weer op mijn fiets, maar verloor zeker tien seconden...” De tgv van Deceuninck-Quick.Step finishte uiteindelijk op twaalf tellen van Ganna.

Enkele minuten later was het weer hommeles. Dit keer met Matteo Sobrero in een hoofdrol. In de slothectometers rekende hij een renner voor zich in, ware het niet dat een ploegmagen plots in zijn weg kwam rijden. Uit frustratie klopt de Italiaan op de FDJ-auto. Dankzij een eindsprint werd hij nog vierde, al zat daar meer in zonder oponthoud.