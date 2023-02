CEO en sportief manager UAE stellen Johan Bruyneel gerust na kritiek op knaldrang Tadej Pogacar: “Hij zit nog ver van zijn allerbeste niveau”

“Het is heel leuk om je tegenstanders af te maken. Ik geef toe: ik zou destijds ook zo hebben gedacht. ‘Allemaal de pot op, wij willen winnen’. Nu weet ik dat dat op langere termijn niet de beste strategie is.” Bruyneel zei het in de podcast ‘The Move’ op YouTube. De 5 op 7 van Tadej Pogacar, Jaén Paraiso Interior en drie etappes en het eindklassement in de Ruta del Sol: ook hij had er met open mond naar zitten staren. “Toen ik renner was, moest alles op z’n plaats vallen om een koers te winnen. Ik moest in topvorm zijn en gebruik maken van de koerssituatie”, klonk het bij hosts JB Hager en Spencer Martin. “Tegenwoordig zijn de toppers zo goed, dat ze gewoon altijd kunnen toeslaan. Of het nu februari, juli of oktober is. Mooi om te zien. Alleen vraag ik me af... Why? Waarom?” Dat Armstrong twintig jaar geleden onder zijn hoede nooit zo aan het seizoen zou zijn begonnen, voegde hij eraan toe. Hij, Jan Ullrich en co.: het waren de renners die met een minimum aan competitiedagen in de benen naar de Tour trokken.

Tadej Pogacar.

Politiek gezien is Pogacars en UAE’s tactiek niet de beste, vindt Bruyneel. “Het is altijd goed om bepaalde renners en teams te vriend te houden.” Maar ook fysiek kan het op termijn nefast blijken. “Vooral de ploegmaats reden zich kapot om Tadej in (winnende) positie te brengen. Sommigen moeten nu twee weken recupereren.” Als ploegleider zou hij het anders aanpakken, zegt Bruyneel. “Als je zó’n kampioen in de ploeg hebt, die met plezier koerst en graag wint, moet je die in toom houden. En dat enthousiasme temperen met een koelere, meer berekende houding in de volgwagen. Ik bespeur daar iets te veel passie, wat de drang bij Pogacar om zich te tonen versterkt. Vergelijk het met een racepaard dat je enkel mag loslaten als het er echt toe doet. Al die koersen in februari zijn onbelangrijk. Het betekent niets in juli.” Bruyneel toetste af bij grote Tourconcurrent Jumbo-Visma. “28ste in de UCI-wereldranking, momenteel. Veertien renners daar reden dit jaar nog geen enkele koers (onder wie Van Aert, Vingegaard, Roglic, Benoot en Laporte, red.). Een andere benadering, gradueler op langere termijn. Zij gaan progressief tewerk. Pogacar is nu al top en moet dan straks even gas terugnemen om in juli weer top te kunnen zijn.”

Tadej Pogacar en z'n ploegmaats van UAE Emirates.

Dat laatste wordt bij UAE Team Emirates formeel ontkend. “Tadej is zeker nog niet in topvorm”, reageerde CEO Mauro Gianetti gisteren rustig bij de start van de ploegentijdrit van de UAE Tour in Khalifa Port. “Dat merken we aan zijn data. Tegenwoordig heb je zicht op alle mogelijke fysieke parameters van een renner en in casu-Pogacar vertellen die ons dat hij nog ver van zijn allerbeste niveau verwijderd is. Als je een wedstrijd op 70% kan winnen: why not? Ook Remco Evenepoel zegt dat hij op dit moment maar op 85-90% zit. En kijk eens hoe hij koerst. Is hij dan ook té vroeg in vorm met het oog op de Giro? Of is hij gewoon een uitzonderlijke coureur? Ik ga voor de tweede optie.” Sportief manager Matxin Joxean Fernandez beaamt. “Ieder zijn mening natuurlijk, maar... Niet vergeten dat Tadej, anders dan de voorbije jaren, nog niet op hoogtestage is geweest. En dat zijn programma werd aangepast, met ruimte voor nieuwe uitdagingen, andere races met andere concurrenten. In deze fase van het seizoen ligt de focus daarbij op relaxen en genieten. En dat doet hij.” Ook over Pogacars ploegmaats hoeft Bruyneel zich volgens Gianetti geen zorgen te maken. “In de Ruta waren er dat zes. Terwijl we er dertig in de ploeg hebben zitten. En de ene al wat vroeger goed moet zijn dan de andere. Zo werkt dat nu eenmaal.”

Tadej Pogacar.