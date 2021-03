Cees Bol snelt naar winst in tweede etappe Parijs-Nice

Parijs-NiceCees Bol heeft de tweede etappe in de Koers naar de Zon gewonnen. Hij was de snelste na een nieuwe massasprint. Landgenoten De Bondt en Armée kleurden de koers met een ontspanning met twee. Even probeerde Deceuninck-Quick.Step waaiers te trekken, maar alles kwam snel weer samen. Een massasprint was onvermijdelijk. Daarin was de Nederlander Cees Bol de snelste. Michael Matthews werd derde en is de nieuwe leider.