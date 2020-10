Cavendish over uitspraak na Gent-Wevelgem: “Het waren de emoties, ik wil niet stoppen”

Wielrennen “Ik had het er wel moeilijk mee om hem zo te zien wenen”: Tom Boonen over de situatie van Cavendish in onze podcast ‘In het Wiel’

13 oktober In de eerste aflevering van onze gloednieuwe podcast ‘In Het Wiel met Stijn Vlaeminck en Tom Boonen’ is ook de situatie van Mark Cavendish een van de thema’s. “Ik had het er wel moeilijk mee om hem zo te zien wenen”, zegt Tom Boonen over zijn gewezen concurrent. Beluister hieronder de eerste aflevering van ‘In Het Wiel’.