Cavendish neemt kaderplaatje mee uit Scheldeprijs, maar wil nog niet stoppen: “Ik hoop echt nog een ploeg te vinden, we zien wel”

WielrennenKijk. Daar was hij weer. Net als in Gent-Wevelgem sloop Mark ­Cavendish (35) mee in de vlucht van de dag. Om zich op 35 kilometer van het einde plots te laten uitzakken, rustig binnen te ­glijden en... zijn kaderplaatje – nummer 21 – in zijn achterzak te proppen. Het ultieme souvenir, na een glanscarrière? “Nee, ik wil nog niet stoppen.”

De peptalk van Tristan Hoffman en co. had duidelijk doel getroffen. Dag en nacht verschil met zondag, na Gent-Wevelgem, de Mark Cavendish die zich gisteren aanbood in de ‘mixed zone’ aan de start van de Scheldeprijs in de Schotense Churchilllaan. Geen hete tranen, maar opnieuw die typische kwajongensglans in de ogen. Achter zijn mondmasker verborg zich een glimlach. Omstandig, begeleid door de nodige armgebaren, legde hij de verzamelde journalisten en camerateams uit wat hem zo emotioneel had beladen.

“Look... De situatie is bijzonder onduidelijk door het coronavirus. Op een bepaald moment zag het er zelfs naar uit dat we na Gent-Wevelgem niet meer zouden koersen. Aangezien ik nog geen ploeg heb voor 2021, drong het aan de finish tot me door dat het wel eens mijn laatste wedstrijd van het seizoen kon zijn. En mogelijk dus ook de laatste wedstrijd van mijn carrière. Dat maakte me verdrietig. Ik heb het hart op de tong liggen, you know.”

Ook Brugge-De Panne

Zo ver kwam het (voorlopig) niet. Cavendish stond op de deelnemerslijst van de Scheldeprijs. En blééf daar gewoon staan. Ook voor de Men Classic Brugge-De Panne van volgende woensdag is hij voorzien. “Ik koers enorm graag in België. En in het bijzonder hier, in de Scheldeprijs, waar ik dertien jaar geleden mijn allereerste profzege behaalde. Ik keek echt uit naar deze race. Waarom dit land me zo na aan het hart ligt? Ik hou van het Belgische volk. En van jullie koerscultuur. It’s... pure racing, you know. Like when I was a kid again. Alsof ik mijn kindertijd herbeleef.”

Mooie woorden, natuurlijk. Maar de realiteit blijft wat ze is: ‘Cav’ heeft op dit moment geen toekomstperspectief in het peloton. Bij Bahrain noch bij een ander team. “Ik heb niet de wens om te stoppen, voor alle duidelijkheid. Ik hou van deze sport, geef er mijn leven voor. Ik wil nog blijven fietsen. Ja, ik heb enkele moeilijke ­jaren achter de rug. Maar dat is relatief, weet je. Natuurlijk wil ik winnen. En als ik niet win, is dat een probleem. Dan is het slecht. Terwijl 80% van het peloton niet één koers wint in zijn carrière. Maar ik heb deze sport ook al veel andere dingen geschonken. Als ik zie hoe het wielrennen in Groot-Brittannië is gegroeid, hoeveel mensen, kinderen ondertussen aan het fietsen zijn gegaan en van deze sport zijn gaan houden... dan besef ik dat het om méér gaat dan louter overwinningen. Ik hoop écht nog een ploeg te kunnen vinden voor volgend jaar. We zien wel.” (JDK)

