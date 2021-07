Cavendish looft teamgenoten na hattrick: “Zij deden alles, ik was enkel de laatste 150 meter aan zet”

Cavendish was bij zijn vorige twee Tourzeges duidelijk geëmotioneerd, dat was vandaag minder het geval. “Hoe ik deze etappe heb gewonnen? Old school, volgens het boekje. De lead-out was fantastisch. We kenden de finish, want in 2015 kwamen we hier ook aan. Maar toen moest ik lossen en won André Greipel. Vandaag was het zaak om de bergjes wél te overleven.” En dat lukte.