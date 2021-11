Cavendish houdt twee gebroken ribben en klaplong over aan val tijdens Zesdaagse van Gent

Het zag er even heel vies uit. Mark Cavendish maakte gisteren een ferme smak in de Zesdaagse van Gent. Na een soort domino-moment kwam hij hard op zijn linkerschouder en -zij terecht, nadien rolde hij nog meters ver door. Zijn vrouw Peta Todd trok bleek weg in de tribune en haastte zich naar beneden, haar drie jonge kinderen aan de hand. Gelukkig geen grote drama’s: Cavendish was even groggy en bleef een tijdlang liggen, maar kon de piste zelf verlaten, ondersteund door ploegmaat Iljo Keisse.

Water gemorst

De val was een spijtig incident. Op een schuiver van Otto Vergaerde na was dit een zesdaagse zonder valpartijen geweest - zoiets gebeurt zelden. In het laatste onderdeel ging het mis. Even voordien was water gemorst aan de rand van de piste. Blijkbaar had een renner of verzorger een flesje laten vallen. Dat zorgde voor frustratie bij veel renners. “Niemand doet dat expres, maar zulke dingen mogen nooit gebeuren”, zei Iljo Keisse. “Je moet weten waar je kan drinken.” Normaal doet een renner dat zo veel mogelijk naast de piste, op de strook tapijt. “Ik zag het voor me gebeuren”, vertelde Jasper De Buyst. “De piste was op slag spiegelglad. Als ik drink tijdens de koers is dat uit een soort papfles waar een heel klein beetje water in zit. Maar dit was echt een plas. Ik heb meteen geroepen om de koers stop te zetten, maar in de hectiek hoorde niemand me natuurlijk.”