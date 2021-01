Cavendish blij als een kind met terugkeer naar team van Lefevere: “Was ik maar heel mijn carrière hier gebleven”

WielrennenNooit gedacht dat hij nog een keer het shirt van Deceuninck-Quick.Step zou dragen, zei Mark Cavendish (35). “Als je weggaat bij dit team, is het erg moeilijk om terug te keren.” Cavendish keerde na vijf jaar toch terug, voor de laatste kunstjes in zijn carrière.

Het was van eind 2015 geleden dat Mark Cavendish nog een lidkaart had van de Wolfpack, de ploeg van Patrick Lefevere. Na drie jaar en 44 overwinningen gingen de wegen van de renner en zijn ploegleider weer uit elkaar. Daar was geld mee gemoeid. Wat Cavendish nog wilde verdienen met een nieuw contract was niet wat Lefevere nog wilde betalen.

De toekomst gaf de manager niet meteen gelijk. In 2016 won Cavendish alweer tien keer, waaronder vier etappes in de Tour de France. Maar dan hield het brutaal op. Eén zege in 2017, één in 2018 en dat was dat. Op 11 oktober 2020 reed Cavendish wenend over de streep van Gent-Wevelgem, een sprinterskoers die hij vreemd genoeg nooit won. Hij vreesde dat hij zijn laatste race had gereden. Hij was einde contract bij Bahrein-McLaren en geen andere ploeg die hem nog wilde.

Een sprookje?

Of toch. “Na Gent-Wevelgem kreeg ik berichten van andere teams. Maar eigenlijk was er maar één ploeg waar ik nog naartoe wilde en dat is het team waar ik nu ben”, zegt Cavendish. Hij zou nog twee maanden moeten wachten, maar op 6 december kwam Sinterklaas toch langs, in de vorm van een nieuw contract met de handtekening van Lefevere eronder.

Volledig scherm Mark Cavendish. © Twitter

En zo krijgt de carrière van Cavendish weer iets van een sprookje, nog voor er in dit nieuwe seizoen één meter is gekoerst.

De Brit weet niet wat dit seizoen gaat brengen voor hem. “Als ik hier zou zeggen dat ik straks naar de Tour wil om zes etappes te winnen, zou ik sprookjes vertellen. Het gaat er niet om dat ik opnieuw wil winnen waar ik vroeger heb gewonnen. Ik ben een realist. Ik klamp me nergens aan vast, ik zoek geen mooi einde van een carrière. Maar ik weet dat ik nog goed ben. Zelfs als ik niet meer win, dan nog geloof ik dat ik iets kan toevoegen aan dit team. Zoals dit team mij ook verrijkt. Dus waarom niet? Of het nu mijn laatste jaar wordt, dan wel of ik nog tien jaar kan doorgaan. Ik heb de kans gekregen om terug te keren naar deze ploeg. Dat is een droom.”

Verwant met Belgen

Wat is het dan, waarom hij zo blij is dat hij terug is? Er is zijn bewondering voor Lefevere: “Hij inspireert me als een leider. Soms vraag ik me af: Wat zou Patrick doen in deze situatie?” En er is de sfeer die de ploeg uitademt. “Koersen is waar het om gaat. Niet alleen om vermogensmeters. De Belgen hebben het wielrennen in hun bloed. Ik voel me daarmee verwant.”

Cavendish reed na 2015 vier jaar voor Team Dimension Data en één jaar bij Bahrein. “Ik heb het elders geprobeerd, maar achteraf bekeken zou ik willen dat ik hier mijn hele carrière was gebleven.”

Volledig scherm © BELGA