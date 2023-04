Cancellara reageert op geruchten over motortje in fiets tijdens Ronde van 2010: “Als iemand de fiets wil zien, kan die hem bij mij thuis komen halen”

Had Fabian Cancellara tijdens de Ronde van Vlaanderen in 2010 een motortje in zijn fiets of niet? Op die vraag zocht de podcast ‘De Fiets van Cancellara’ zes weken lang een antwoord. In de laatste aflevering horen we ‘Spartacus’ zelf aan het woord. “De geruchten over mechanische doping hebben me hard gemaakt”, klinkt het. Ook de bewuste fiets die al jaren verdwenen was, blijkt gewoon bij Cancellara thuis te staan. “Als iemand de fiets wil zien, kan die hem bij mij thuis komen halen”. Zijn de geruchten over het motortje waar of blijven het toch mythes die hun oorsprong vinden aan de toog in menig Vlaamse, bruine cafés? Je ontdekt het hierboven in de laatste aflevering van de podcastreeks ‘De Fiets van Cancellara’.