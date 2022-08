Campenaerts wint Tour of Leuven op WK-parcours na sprintje tegen Stybar: “En dat op mijn ‘ouwe dag’. Mooi toch?”

WielrennenVictorie, vrede, Vocsnor, Vikings. Victor Campenaerts (30) kwam handen tekort om ‘V’-tjes te maken na zijn winst in de Tour of Leuven. Een hoogdag voor de man die op dezelfde wijze koerst, wint en praat: vol overgave.

Sprinten met twee aan het einde van de Tour of Leuven, alias de Memorial Jef Scherens? Zdenek Stybar is sneller, maar Victor Campenaerts is tegenwoordig gewoon de betere coureur. De sterkste won — geen discussie. “Ik voelde me de hele dag heel goed”, vertelde Campenaerts. “Ik had vertrouwen in mijn sprint. En het was ideaal dat Styby de lead-out voor mij wilde doen.”

Daar kwam het wel een beetje op neer. Stybar werd handig de kop opgedrongen in de laatste anderhalve kilometer, de Tsjech wachtte tot op 180 meter om aan te gaan en werd dan vrij vlot geremonteerd door de Belg. “Misschien was hij al met een half gedacht aan het vieren”, bedacht ‘Campi’. “Het zou me niet verbazen dat hij me wat onderschat heeft.”

Zelf was hij niet verrast. Campenaerts wint niet vaak, zijn vorige zege dateert van de Giro vorig jaar, maar hij doet wel steeds vaker mee voor de prijzen. “Ik ben nog maar twee jaar een echte wegcoureur (daarvoor was hij een pure tijdrijder, vindt hij, red.), dus is het normaal dat ik nog elke dag beter word. En na mijn werelduurrecord weet iedereen wel dat het serieus is als ik ergens mijn zinnen op zet.”

Veel gesprint de voorbije maanden

Campenaerts had zijn vriendin en ouders op voorhand laten weten dat ze best naar Leuven konden komen, en hij schreef begin vorige week ook een berichtje naar ploegleider Kurt Van De Wouwer. “Ik stuurde dat we met Arnaud De Lie een fantastische sprinter hebben, maar dat ik ook kon winnen.”

Lotto had zo een plan-B en dat bleek nodig, want De Lie zakte erdoor op het lastige stadsparcours. Campenaerts stelde niet teleur en maakte het knappe ploegwerk van Lotto-Soudal af — Brent Van Moer en Florian Vermeersch reden ook een heel heel goeie koers. “Ik voelde wel wat druk. De ploegmaats hadden dat niet plezant gevonden: eerst vragen om kopman te mogen zijn en dan Stybar naar de overwinning rijden.”

“Dat ik nog niet vaak in dit soort situaties gezeten heb, klopt niet. Ik train bijna elke dag met Dimitri Claeys, Jef Van Meirharghe en Jari Verstraeten (de laatste twee zijn elite zonder contract, red.) en in de Vlaamse Ardennen ligt op elke heuveltop eeuwige roem te wachten. Ik heb héél veel gesprint de voorbije maanden.”

Belangrijke punten

Met zijn overwinning raapt hij 125 belangrijke UCI-punten voor zijn werkgever in de strijd om het behoud in de WorldTour. Campenaerts reageert daar laconiek op. “Tja, vinden jullie dat thema nog niet afgezaagd? Richting sponsors staat het beter als je kan zeggen dat je WorldTour bent, maar iedereen weet dat het geen drama is als je de licentie kwijt bent. Wij hebben punten genoeg om toch alle mooie koersen te mogen rijden.”

Campenaerts vroeg om het verhaal van de ploeg anders te brengen. “We hebben met Arnaud De Lie een jonge gast die als een raket omhoog schiet, vertel daar wat meer over. En nu win ik op mijn ‘ouwe dag’ in Leuven: is dat niet veel mooier dan die puntenkwestie?”

En hij had nog inspiratie. Dat dubbele V-gebaar waarmee hij over de finish kwam bijvoorbeeld: “Dat betekent vanalles. De V van victorie, de V van ‘peace’, ik ben zelf Vocsnor, wij zijn de Lotto Vikings. Laat jullie maar eens gaan.”

