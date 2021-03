Campenaerts transformeert tot klassieke eendagscoureur: “Zou me landverrader voelen mocht ik een ticket voor de Spelen inpalmen”

WielrennenSchrik niet als Victor Campenaerts (29) morgen in Gien geen wereldchrono klokt in de tijdrit van Parijs-Nice. In volle transformatie tot klassieke eendagscoureur acht hij die kans zelf heel reëel. “De tijdrijder in mij is niet dood. Maar hij kent zijn plaats in de huidige hiërarchie.”