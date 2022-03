Campenaerts bijt letterlijk z’n tand stuk: “Ze hadden gezegd dat het na vijf jaar weer los zou komen, het zijn er zes geworden”

Misschien wel dé man van de koers: Victor Campenaerts. De werelduurrecordhouder ging goed mee op Berg Ten Houte en fietste zichzelf zo in een glansrijke positie. In de finale was hij één van de bepalende figuren met twee uitvallen in de afdaling. Campenaerts kon dat met dank aan een versnelling van 58 tandjes op z’n tandwiel vooraan.

De rest moest een gaatje laten, terwijl Campenaerts eerst alleen en bij een tweede uitval op diezelfde dalende strook met Benoot alles gaf. In die mate dat hij een stuk tand losbeet. “Het was een tand die weer goed was gezet na een val in de Ronde van Romandië in 2016. Ze hadden na de herstelling gezegd dat hij na vijf jaar weer zou afbreken, maar het zijn er dus zes geworden.”

“Ik voelde me heel goed in deze koers. Ik ben wel een beetje tegen de tactiek van ploegleider Nikolas Maes. Hij had me gezegd dat ik pas mocht demarreren nadat Van der Poel twee keer was gegaan. Ik voelde me goed en kon niet blijven wachten. De groep bleef goed samen. Het was mooi met m’n maatje Benoot, het had heel mooi geweest.”

Volledig scherm Victor Campenaerts miste een stukje tand bij zijn aankomst in Waregem. © VTM