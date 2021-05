Caleb Ewan keert in Ronde van België terug in peloton

Giro Fanny Lecluyse over Gi­ro-ritzege van vriend Campe­naerts: “Hij zag er zo gelukkig uit, dit stond op zijn lijst­je”

23 mei Topzwemster Fanny Lecluyse was op voorhand ingelicht door haar vriend Victor Campenaerts: dat ze de rit zondag in het oog moest houden, want “hij had een plan in zijn hoofd”. Ook Lecluyse was navenant superblij met zijn eerste ritzege in een grote ronde: “Dit stond op zijn lijstje.”