Caleb Ewan haalt zijn gram: “Ik kreeg excuses van Merckx”

WielrennenCaleb Ewan zit weer op koers voor de Tour de France. De Australische sprinter van de Belgische Lotto-Soudal ploeg was gisteren de snelste in rit drie van de Ronde van België. Dat proefde een beetje als zoete wraak, na kritiek over een vroege exit in de Giro.

Ewan gaf op in de achtste rit van de Ronde van Italië. De Australiër had al twee etappes gewonnen. Iedereen dacht dat dit wel volstond voor Ewan, zodat hij de Giro voor bekeken kon houden.

Er was over die opgave wat te doen. Eddy Merckx vond dat ze van weinig respect getuigde voor de Giro-organisatoren. Caleb Ewan was not amused en wel hierom.

“Eddy kende het hele verhaal niet. Hij zag alleen dat ik opgaf. Hij had niet moeten oordelen zonder de precieze reden te kennen. Ik had een probleem met mijn positie op de fiets, nadat ik de clips onder mijn schoenen had veranderd. Het was voor een rit waarin van bij de start erg hard gereden werd. Ik voelde dat er iets niet goed was met mijn knie. We moesten een keuze maken tussen verder rijden met het risico dat de blessure ernstig zou worden, of eruit stappen na twee overwinningen en voorbereiden op wat komt. Het had geen zin om de volgende doelen op het spel te zetten, daarom ben ik eruit gestapt.”

De kritiek van Merckx geraakte snel van België in Monaco, waar Ewan woont. “Ik heb de telefoon genomen, ik heb Eddy gebeld en we hebben het uitgepraat”, zegt Ewan. “Eddy heeft zich verontschuldigd. All good.”

Volledig scherm Caleb Ewan © BELGA

Gemiste kans

Door zijn vroege exit in de Giro ging de voorbereiding van Caleb Ewan op de Tour op de schop. “Het plan was dat ik tot de dertiende Girorit zou meegaan, of ik nog een rit zou winnen of niet. Dan zou ik veel sterker uit de Giro zijn gekomen. Voor mij was de opgave een gemiste kans. Om toch mijn beste niveau te halen moest ik nadien erg hard werken op training en nu rijd ik de Ronde van België.”

Het was van moeten. Zeven dagen Giro volstonden niet als aanloop naar de Tour. “Ik wilde niet de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland doen. Die zijn te zwaar voor een sprinter. De Ronde van België was de enige koers die schikte. Het is voor ons een goed moment om de lead-out te testen voor de Tour.”

Dat ging gisteren wonderwel. Ewan won met sprekend gemak, nadat hij “een van de beste lead-outs” kreeg van de ploeg. “Dat geeft veel vertrouwen.”

In die lead-out speelde Jasper De Buyst weer een hoofdrol. De Buyst stapte één dag na Ewan uit de Giro. Ook hij snapte de kritiek niet. “Cipollini deed het altijd zo, daar werd nooit iets van gezegd. Tim Merlier stapte af tijdens de Giro en reed tijdens de Giro een andere koers (de Ronde van Limburg, red). Dat kan je ook gebrek aan respect noemen.”

Volledig scherm © BELGA