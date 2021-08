Caleb Ewan blijft tot eind 2024 bij Lotto-Soudal en krijgt nieuwe locomotief

Ewan rijdt sinds 2019 voor Lotto-Soudal. Hij won in die periode 22 wedstrijden, waaronder vijf ritten in de Tour, onder meer op de Champs Elysées, vier in de Giro, de Scheldeprijs en Brussels Cycling Classic. Vorige maand viel hij in de Tour de France zwaar tijdens de sprint van de vierde etappe. Hij brak zijn sleutelbeen en moest opgeven.

“Ik voel me hier thuis en ik ben ook trots de kleuren van het team te verdedigen. Samen hebben we prachtige resultaten behaald en ik ben vastberaden te tonen dat het nog maar het begin was. Het wordt nog heel boeiend”, zei Caleb Ewan in een eerste reactie. “Het kan altijd nog beter. We gaan nog scoren.”

“Topsport gaat om winnen en verliezen, om vallen en opstaan. In mijn ogen ziet onze toekomst er echt heel goed uit”, was de uitleg van John Lelange, de algemeen manager van Lotto-Soudal. “We blijven verder bouwen aan de toekomst. Ikzelf blijf overigens aan het hoofd van het team en met Maxime Monfort als performance manager gaan we verder op de ingeslagen weg. Nikolas Maes wordt vanaf 2022 voltijds ploegleider en Mario Aerts, Kurt Van de Wouwer en Marc Wauters hebben hun strepen al meermaals bewezen. Op dat vlak zitten we goed voor de komende jaren.”

Afscheid van Frison en Sergeant

“In lijn met onze teamevolutie nemen we eind 2021 afscheid van Herman Frison en Marc Sergeant, allebei einde contract, maar vooral twee echte Lotto-monumenten. Hun belang voor de ploeg kan niet genoeg benadrukt worden. Beiden zijn en waren jarenlang het gezicht van de ploeg, eerst als renners, later als ploegleider en team manager. Ontelbare sportieve successen en onvergetelijke momenten hebben we samen beleefd. Grote dank voor dit alles, Herman en Marc.”

Volledig scherm Marc Sergeant met Caleb Ewan. © Photo News