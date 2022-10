Cadeautjestijd voor Evenepoel: wereldkampioen neemt fiets en een rode tijdrithelm met regenboogstrepen in ontvangst

Wielrennen Evenepoel rijdt in regenboog-ca­brio met enkele persoonlij­ke details naar de Grote Markt in Brussel

Remco Evenepoel wordt vandaag in Dilbeek en Brussel gevierd als wereldkampioen wielrennen en winnaar van de Vuelta. Evenepoel trekt in een gepersonaliseerde BMW-cabrio van Quick.Step-Alpha Vinyl-sponsor Lemmens-Le Couter naar de Grote Markt. Vanochtend kwam hij aan het Cultureel Centrum in Dilbeek al toe met de zwarte wagen. Op de carrosserie twee regenboogstrepen en verwijzingen naar zijn wereldkampioenentrui en rode leiderstrui in de VUelta.

13:47