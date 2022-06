Burgemeester Dedecker kijkt uit naar het BK in zijn Middelkerke: “Zolang Evenepoel ‘t snot niet krijgt. En Lampaert”

BK Wielrennen“Ik ben fan van Lampaert. Die duw tegen Wellens? Da’s deel van het spel, hé. Ze moeten het hier in Middelkerke maar uitvechten.” Jean-Marie Dedecker (70) heeft goesting in het nationaal kampioenschap in zijn kustgemeente. Dit keer wel. Dat was afgelopen winter wel anders, toen het BK veldrijden zonder publiek moest. “Daar is een berg miserie aan voorafgegaan. En toen alles eindelijk in orde was, was daar de ‘Grote Boycot’ van minister Frank Vandenbroucke.” Een domper voor Dedecker, “maar qua publiciteit is een BK echt een koopje.”