Burgaudeau blijft het peloton nèt voor in Parijs-Nice, Van Aert derde: “Benen waren goed, qua communicatie liep het beetje fout”

Stevige cartouche

Van Aert: “Het liep een beetje fout”

“Het was niet de finale zoals ik die had verwacht”, vertelt Van Aert (zie video bovenaan). “Het werd een gecontroleerde rit. Ik voelde me goed en probeerde de rit nog te winnen, maar er was bij ons een communicatiefout met Christophe (Laporte, red.). Het was de bedoeling dat hij me in een goeie positie zou houden. Toen we moesten schakelen om te achtervolgen, liep het een beetje fout. Dat had beter gekund. Ik had ook in een betere positie moeten zitten de laatste drie kilometers. Zo verspeelde ik te veel krachten. Tot nu toe kwam ik in de sprint telkens te kort in deze Parijs-Nice. Het is duidelijk dat mijn sprint ooit al beter is geweest, maar je kan ook niet op alles evengoed werken natuurlijk.”