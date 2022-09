Buitenlandse pers ziet Remco Evenepoel “indrukwekkend eenvoudig” standhouden: “Hij heeft geleerd kalm te blijven op de lastige momenten”

VueltaRemco Evenepoel wordt zonder ongelukken de eerste Belgische winnaar van een grote ronde sinds 1978. Dat is ook de buitenlandse pers niet ontgaan. “Een paar jaar geleden leek hij hier nochtans niet voor bestemd, niemand had deze metamorfose verwacht.”

L’Équipe: “Indrukwekkend eenvoudig”

L’Équipe keek met grote ogen naar de prestaties van Remco Evenepoel in deze Ronde van Spanje. “Indrukwekkend eenvoudig”, schrijft de Franse krant. “Hij reageerde elke keer meteen op Enric Mas, die de strijd snel opgaf. Hij probeerde maar één keer in de laatste bergetappe. Als er geen ramp gebeurt, wint Remco zijn eerste grote ronde. Op 22-jarige leeftijd... Zo komt er na 44 jaar nog eens een Belgische groterondewinnaar. “

Marca: “Kalm gebleven op de moeilijke momenten”

Marca twijfelt niet meer: Remco Evenepoel is een groteronderenner. “Hij heeft geleerd kalm te blijven op de moeilijke momenten. Zijn team heeft ook aangetoond een grote ronde aan te kunnen. Patrick Lefevere zal nog transfers doen, om Remco nog meer te ondersteunen in de bergen. Opgelet: de Vuelta is niet hetzelfde als de Tour of Giro. Remco is wel degelijk een ronderenner, al staat hij momenteel nog niet op het niveau van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Mundo Deportivo: “Niemand had deze metamorfose verwacht”

Mundo Deportivo kent haar geschiedenis. “Na 45 jaar wint er nog eens een Belg de Vuelta. Freddy Maertens deed het in 1977, Remco verzekerde zich zaterdag van de eindzege. Behoudens een grote verrassing zal hij zondag in de hoofdstad gloriëren. Een paar jaar geleden leek hij hier nochtans niet voor bestemd, niemand had deze metamorfose van de Quick.Step-renner verwacht.

De Telegraaf: “Hij was nagenoeg ongenaakbaar”

“Evenepoel reed nog nooit een grote ronde uit, maar hij was de afgelopen drie weken nagenoeg ongenaakbaar”, aldus De Telegraaf. “De Belg zag in de bergetappes van vorig weekend zijn voorsprong wel wat slinken, maar hij wist de schade steeds beperkt te houden. Zijn voornaamste uitdager, Primoz Roglic van Jumbo-Visma, verliet de Vuelta woensdag nadat hij een dag eerder in het slot van de zestiende etappe onderuit was gegaan.”

AS: “Remco is een grote meneer”

“Remco Evenepoel is een grote meneer”, kopt AS. “Eigenlijk won hij zaterdag de Vuelta niet, maar wel op de dag dat Primoz Roglic tegen de grond smakte. Het Belgische fenomeen boekt zo zijn eerste overwinning in een grote ronde. Nu wacht de test van de Tour de France, van de grote bergketens en aankomsten boven 2.000 meter, en de strijd tegen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Maar dat is een hoofdstuk voor later. Eerst genieten van deze Vuelta-overwinning.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.