Buitenlandse kranten zien Evenepoel uitblinken en Van Aert teleurstellen: “Misschien moet Wout keuzes maken”

WielrennenHet WK wielrennen in Leuven leverde veel stof tot nakaarten op. Niet alleen in België, maar ook over de landsgrenzen heen. In Frankrijk ging het natuurlijk uitsluitend over wereldkampioen Julian Alaphilippe, maar in de andere landen is de teneur over de Belgen overal hetzelfde: Remco Evenepoel reed een sterke koers, kopman Wout van Aert bleek niet goed genoeg. Een overzicht.

Algemeen Dagblad: “Het verdriet van de Belgen”

“Julian Alaphilippe en het verdriet van de Belgen”, schrijven onze Nederlandse collega’s van Algemeen Dagblad. “Het klinkt als een nieuwe uitgave van het stripboek Asterix, maar het is de waarheid in Leuven waar de Fransman zijn wereldtitel prolongeert. Vlaanderen huilt.”

“Kinderen, opa’s, oma’s, pubers, studenten, ze roepen onophoudelijk zijn naam. Wout. Wout. Wout. Wout. De vier letters die de afgelopen weken het vaakst zijn uitgesproken in Vlaanderen. De druk op de Belgische kopman Wout van Aert neemt in een land zo vol van wielerverlangen ongezonde vormen aan. (...) Maar 270 kilometer en een waanzinnig WK later, is Wout van Aert elfde. En om het voor de Belgen nog nét even erger te maken: Jasper Stuyven, normaal gesproken snel in de sprint, verliest nog een podiumplek in een sprint met Dylan van Baarle en Michael Valgren.”

“Heel veel fout doet de Belgische armada, met een verbluffende Remco Evenepoel, niet. Maar de slotconclusies luiden bij de renners overal hetzelfde. Julian Alaphilippe is simpelweg de sterkste.”

Volkskrant: “Wout, Remco en Jappe moeten het afleggen tegen ontketende Fransman”

“Vier furieuze aanvallen op evenveel korte, maar steile hellingen in Leuven waren zondag genoeg om een waar Belgisch volksfeest grondig te bederven”, vat de Nederlandse Volkskrant het WK in ons land samen. “In het hol van de Vlaamse leeuw werd niet, zoals zo vurig werd gehoopt, Wout van Aert, maar een wielrenner uit Frankrijk wereldkampioen op de weg.”

“Het WK op de weg liep zo uit een deceptie voor de Belgische ploeg, die met Van Aert de topfavoriet in huis had om het massaal opgekomen thuispubliek te bekoren. Dat schreeuwde de renners in het blauw met het rood, geel zwart op de borst hartstochtelijk toe. Het was een tunnel van geluid waar renners, na anderhalf publiekloze jaren, kippenvel van kregen.”

Net als de andere media zag de krant één grote uitblinker bij de Belgen. “Evenepoel, het grote aanstormende talent, logenstrafte speculaties dat hij voor eigen kans zou gaan rijden. Hij sleurde in dienst van Van Aert en Stuyven lang aan kop, op een snelheid die iedereen de lust tot aanvallen benam, om zich op 26 kilometer van de streep opzij te zetten.”

“Het Belgische publiek begreep dat er geen redden meer aan was. De dragers van de voornamen die ze op vrijwel het volledige parcours hadden gekalkt, Wout, Remco, Jappe, moesten het afleggen tegen de ontketende Fransman.”

NRC Handelsblad: “Evenepoel perfecte motor”

Nog in Nederland stelde ook het NRC Handelsblad vast dat de Belgen teleurgesteld achterbleven. “Het WK eindigde voor hen in een grote sof. Zij hadden de grote favoriet in hun gelederen, in de persoon van Wout van Aert. Het Belgische team was om hem heen gebouwd, het bochtige parcours met meer dan veertig klimmetjes was hem op het lijf geschreven, en de vorm was er, had hij vorige week zondag nog getoond tijdens de tijdrit. Maar hij had de benen niet, zei Van Aert na afloop.”

“Van Evenepoel waren veel Belgen vooraf bang dat hij voor eigen succes zou gaan, zich niet zou neerleggen bij het door de bondscoach uitgesproken kopmanschap van Van Aert. Maar hij toont zich een perfecte motor van de kopgroep en rijdt zich door de straten van Leuven helemaal leeg in dienst van Van Aert”, klonk het.

Marca: “Nieuwe gemiste kans voor Van Aert”

In het Spaanse Marca winden ze er geen doekjes om. “België heeft gefaald op het WK”, klinkt het vlakaf. “Vanaf kilometer één zaten ze op de voorposten, maar op het moment van de waarheid kon Van Aert het niet afmaken. Zijn seizoen was al fantastisch, maar het WK moest de kroon op het werk worden. Na zilver op de Spelen en in Imola is dit een nieuwe gemiste kans. Het was onmogelijk een beter parcours én een beter team te hebben.”

In de sportkrant was er wél lof voor Remco Evenepoel. “Hij was de hoofdanimator van de ontsnapping die vertrok op 160 kilometer van de finish. Evenepoel kreeg de afgelopen week kritiek te verduren van Merckx, maar Eddy zal de prestatie van z'n landgenoot toch eens moeten analyseren. Het werk van de ‘kleine Kannibaal’ - een bijnaam die hij nu wellicht niet zo leuk meer vindt - was enorm. Remco gaf alles en nam meer kopbeurten voor z’n rekening dan je voor mogelijk hield. Wielrennen heeft meer ‘flapuiten’ als hem nodig.”

Eenzelfde geluid bij Mundo Deportivo. “In de ‘Kathedraal van de Koers’ had thuisland België geen renner op het podium. Remco Evenepoel verrichtte geweldig werk in dienst van Wout van Aert, maar die zou uiteindelijk toch wel de grote verliezer worden.”

Tuttobici: “Misschien moet Van Aert keuzes maken”

Het Italiaanse Tuttobici deelde punten uit aan de hoofdrolspelers van het WK. Remco Evenepoel is de primus van de klas met 10 op 10. “Remco heeft meer dan alles gegeven, voor zichzelf en voor het team. Hij maakte het peloton gek met schijnbaar roekeloze acties, die wel in de kaart van de Belgen speelden. Merckx verweet hem aan de vooravond van de koers egoïstisch te zijn, maar Evenepoel heeft geantwoord met de pedalen. Hij reed intelligent en was genereus met z’n krachten - het doet dromen van meer.”

Van Aert haalde volgens de Italianen dan weer geen voldoende. De Belgische kopman moet het stellen met een viertje. “Van Aert is de verliezer van de dag. België heeft alles gedaan om hem perfect af te zetten, maar hij had niet z’n beste benen - dat gaf hij achteraf ook eerlijk toe. Het zal niet makkelijk zijn om deze nederlaag te verwerken, voor een publiek dat zich al opmaakte voor een groot feest. Maar hij verdient krediet: Wout is altijd en overal sterk, hij spaart zich nooit. Misschien is het wel tijd om keuzes te maken - het is geen toeval dat Alaphilippe de Spelen oversloeg en nu wereldkampioen is.”

