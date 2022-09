Brussel en Dilbeek maken zich op voor huldiging Evenepoel: “Remco zal wel niet meefietsen, het zou gek zijn mocht hij kletsnat arriveren op de Grote Markt”

De plechtigheden starten om 12 uur in Dilbeek, waarvan Remco’s woonplaats Schepdaal een deelgemeente is, met een receptie in het cultuurcentrum Westrand in aanwezigheid van college van burgemeester en schepenen. Om 12.45 uur volgt op de parking van Westrand eerste feestelijk moment samen met de fans. Daar zal Evenepoel de supporters een eerste keer toespreken.

“Het is vooral de bedoeling om die drie dolle weken die we hier gekend hebben en waar heel wat lagen van de bevolking aan hebben deelgenomen nu de kans te geven om dat af te ronden met de kers op de taart”, zegt Willy Segers, burgemeester van Dilbeek. “De hele viering was al opgezet na z’n overwinning in de Ronde van Spanje, maar wat er afgelopen zondag is bijgekomen, maakt het allemaal nog schitterender.”

Om 13.30 uur vertrekt een fietsend peloton richting Brussel, maar Evenepoel zal niet meefietsen. “Een aantal prominenten en hijzelf zullen de oversteek met de wagen maken. Heel eenvoudig: we weten niet welke weersomstandigheden het zullen zijn. Het zou heel gek zijn mocht hij kletsnat arriveren op de Grote Markt in Brussel.”

Draaiboek plechtige huldiging

11u: Samenkomst Cultuurcentrum Westrand Dilbeek ° Publiek

Alle fans van Remco Evenepoel zijn vanaf 11 uur welkom om te verzamelen op de parking aan het Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek (Kamerijklaan 46). De organisatie vraagt dat zoveel mogelijk mensen met de fiets komen, gekleed in Belgische of rode kleuren of een wereldkampioenentrui.

12u: Receptie Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek ° Besloten

Evenepoel is bij de huldiging als zevende ereburger van Dilbeek, waarvan Schepdaal een deelgemeente is, uitgenodigd voor een receptie in besloten kring. Samen met de andere ereburgers, de entourage en enkele genodigden van Remco en het gemeentebestuur drinken ze een glaasje in Cultuurcentrum Westrand.

12u45: Huldiging Ereburger Parking Cultuurcentrum Westrand ° Publiek

Officiële huldiging van Remco Evenepoel als zevende ereburger van Dilbeek op een podium aan de parking van Cultuurcentrum Westrand.

13u30: Fietskaravaan naar Grote Markt Brussel ° Publiek

Na de huldiging is vanuit Dilbeek een grote fietsstoet voorzien. Iedereen die wil rijdt met de fiets achter Remco Evenepoel, die in een voertuig voor het peloton uitrijdt, richting de Grote Markt in Brussel. Op het parcours van de karavaan ligt ook zijn supporterscafé in Schepdaal, daarna fietst de karavaan via Sint-Anna-Pede en Anderlecht naar Brussel. De fietsbrigade van de Brusselse politie zorgt voor de begeleiding.

15u: Aankomst Grote Markt Brussel ° Besloten

Voorziene aankomst van Remco Evenepoel en de fietsstoet. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) zal Remco eerst in het stadhuis ontvangen.

15u30: Balkonceremonie stadhuis Grote Markt ° Publiek